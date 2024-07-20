Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили

Стали известны окончательные данные и подробности ракетного удара, который оккупационная армия РФ нанесла 19 июня по Николаеву - три человека погибли, более 20 ранены.

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, вечером, 19 июля, в 17:13, враг нанес удар, предварительно авиационной ракетой Х-59, по жилому кварталу города. Погибло три человека - мальчик 13 лет, две женщины 53 и 63 лет.

"24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. На сейчас в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей. Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили", - рассказал Ким.

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Также удар был нанесен по Николаевскому району: вечером, 19 июля, в 17:15 ракетному удару подверглась Мешково-Погореловская громада. Поврежден ангар на территории фермерского хозяйства. Также возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Обновлено 10:13. Городской голова Сенкевич сообщил, что количество жертв удара по Николаеву возросло до четырех – в больнице скончался мужчина.

Ракетная атака на Николаев

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 июля, российская армия атаковала Николаев ракетой. Произошло попадание по жилому сектору - ракета попала в детскую площадку вблизи обычного жилого дома. Мальчика, который бежал во время воздушной тревоги к дому, буквально "разорвало" прямо у подъезда. Сообщалось о раненых и разрушениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни, по его словам, должно быть остановлено и нужны новые решения в поддержку защиты.

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