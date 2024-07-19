Также есть повреждения домов, на месте работают все необходимые службы.

Российская армия атаковала Николаев, уже известно о попадании по жилому сектору и, как минимум, одного погибшего. В 16.51 в Николаеве была объявлена воздушная тревога, а Воздушные силы ВС Украины сообщили об опасности для города в 17.10. В частности, речь шла о ракете на Николаевщине, жителей областного центра попросили срочно пройти в укрытие.

Впоследствии мэр города Александр Сенкевич сообщил о взрыве.

"В Николаеве слышен взрыв. Пожалуйста, будьте в безопасных местах. Подробности позже. Ничего не выкладывайте в сеть!", - подчеркнул городской голова. Видео дня

Отбой был объявлен в 17.20, впоследствии Сенкевич добавил, что есть жертвы.

"По состоянию на сейчас известно о пострадавших. К сожалению, есть и погибший гражданский. Также есть повреждения жилого сектора. Работают все необходимые службы", - написал он в Телеграмм-канале.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что на место поражения направляются медики.

"Скорые выехали", - сказал - он.

Ким также добавил, что последствия удара ужасные.

"Это ужас... Нет оправдания русни. Террористы", - подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что до приезда скорых много людей бросилось на помощь пострадавшим. В регионе есть еще одно попадание, но там ситуация "более-менее".

Позже Сенкевич уточнил, что уже известно о трех погибших, в том числе о ребенке.

Один из местных телеграмм-каналов сообщил, что ребенку примерно 10 лет. Она не успела во время тревоги добежать до подъезда – ее разорвало в клочья.

Попадение произошло, предварительно, ракетой Х-59 в забор обычного двора в городе.

На трагедию в Николаеве отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В официальном Телеграмм-канале офиса главы государства отмечается, что попадание произошло в детскую площадку вблизи обычного жилого дома. По состоянию на данный момент известно о пяти раненых людях: три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок.

"Мои соболезнования родным и близким... Россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. Россия должна почувствовать силу мира", - отмечает Зеленский.

Последние атаки РФ по Украине

Напомним, оккупанты около 4 часов утра дважды ударили по центру Чугуева. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, есть повреждения жилых домов, объектов торговли, социальной сферы и другой гражданской инфраструктуры.

Он сообщил о 7 раненых, среди которых мальчик 14 лет. Все - в среднем и легком состояниях. Состояние мальчика - стабильное. Все пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями.

Первое попадание было рядом с домом. Сгорели девять автомобилей. Повреждены окна 9-ти этажного и 5-ти этажного домов, крыша и окна 2-х этажного жилого дома, два магазина.

В результате второго попадания были повреждены административные здания, остекление недостроенного пятиэтажного здания и частный дом.

Вас также могут заинтересовать новости: