Российские захватчики совершили обстрел Киева из акватории Каспийского моря 5 июня.

В сети появились фото последствий ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.

Снимки обнародовала Киевская городская государственная администрация.

Как отмечается, специалисты продолжают работать на местах, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны РФ.

"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атаке", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Ракетный удар по Киеву: что известно

В воскресенье утром, 5 июня, в двух районах Киева произошли взрывы.

В результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются восстановить в кооперации с другими предприятиями отрасли.

В результате взрывов пострадал один человек, он госпитализирован.

Впоследствии разведка Британии заявила, что Россия обстреляла Киев, чтобы сорвать поставки западного оружия.

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