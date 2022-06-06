В сети появились фото последствий ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве.
Снимки обнародовала Киевская городская государственная администрация.
Как отмечается, специалисты продолжают работать на местах, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны РФ.
"На данный момент жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Одного пострадавшего госпитализировали. Службы еще работают на местах, подвергшихся атаке", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Ракетный удар по Киеву: что известно
В воскресенье утром, 5 июня, в двух районах Киева произошли взрывы.
В результате обстрела российскими ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод потерял три цеха, но ремонт и производство вагонов здесь попытаются восстановить в кооперации с другими предприятиями отрасли.
В результате взрывов пострадал один человек, он госпитализирован.
Впоследствии разведка Британии заявила, что Россия обстреляла Киев, чтобы сорвать поставки западного оружия.