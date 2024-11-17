Еще трое работников железной дороги были ранены.

Из-за массированного вражеского обстрела в Украине обесточены несколько железнодорожных участков, в Днепропетровской области погибли двое железнодорожников.

Как сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци", речь идет о железнодорожных участках на юге, западе и северо-востоке Украины.

По состоянию на сейчас с задержкой курсируют такие пассажирские поезда: №51 Запорожье - Одесса; №207 Харьков - Одесса; №25/135 Ясиня, Черновцы - Одесса; №78 Ковель - Одесса; №87 Запорожье - Ковель и №59 Харьков - Одесса.

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"На указанные участки уже выехали резервные тепловозы для восстановления движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "УЗ" заявили, что на Днепропетровщине в результате вражеского обстрела депо погибли двое железнодорожников. "Еще трое наших коллег ранены, их состояние пока удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Ракетный удар по Украине - главные новости

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 17 ноября, армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В целом оккупанты запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили более 140 воздушных целей.

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