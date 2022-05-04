Больше всего могут страдать Львов, Луцк и Ужгород, утверждает эксперт.

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз на май. Согласно его информации, в этом месяце российские оккупанты будут довольно интенсивно обстреливать западные города Украины. Под большой опасностью Львов, Луцк и Ужгород.

Об этом Уранус написал на своей странице в Facebook.

"Не успел дописать развернутый прогноз на май-месяц и начались прилеты... Пока опубликую короткий анонс. По астрокартографии карты новолуния и затмения 30 апреля, видно, что линия негативного влияния Марса (бога войны) проходит в регионах западной Украины, по линии городов Луцк-Львов-Ужгород", - написал эксперт.

Также астролог уточнил, какая именно опасность ждет эти регионы в ближайшее время.

"В течении мая-месяца ракетные обстрелы, пожары и разрушения в этих регионах очень вероятны. Опасность для городов западной Украины не снижается. Закарпатье больше не является самым безопасным регионом", - заявил Дмитрий Уранус.

Напомним, астролог назвала главное оружие Украины.

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