По его словам, в области обошлось без "прилетов".

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили в регионе до 10 российских ракет во время воздушной тревоги сегодня, 5 декабря.

Как написал он в своем Telegram-канале, в области – отбой воздушной тревоги.

"В Полтавской области без прилетов. Силы ПВО отработали на полную. Сбили до 10 российских ракет. Все будет Украина!" - отметил глава ОВА.

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Ракетный удар по Украине 5 декабря

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, после 13:00 в Украине была объявлена воздушная тревога, работала система противовоздушной обороны.

Над одним из районов Киевской области силы ПВО сбили вражескую ракету; в Одесской области в результате обстрела российскими оккупантами повреждены два инфраструктурных объекта, один человек госпитализирован.

В результате обстрела российскими оккупантами села Новософиевка в Запорожской области два человека погибли, трое ранены.

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