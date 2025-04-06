Россияне нарушили привычный алгоритм запуска ракет, и пока не ясно, было это намеренно, или произошел некий сбой.

Массированная ракетная атака России против Украины в ночь на 6 апреля выглядела несколько несогласованной и, видимо, просто пошла не по плану. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Он отметил, что начало ракетной атаки выглядело достаточно привычным, и все вроде бы шло "по расписанию". Однако на определенном этапе у россиян случился какой-то сбой в тактике использования ракет.

Как пояснил эксперт, за три года войны агрессор досконально отработал тактику массированных ракетных ударов: сначала выпускают относительное медленные "Шахеды", потом более быстрые крылатые ракеты, которые их догоняют, а потом бьют баллистикой, когда зенитные комплексы ВСУ уже разрядились на крылатых ракетах.

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"А сегодня ударили сначала баллистикой, а потом начали долетать крылатые ракеты. И вот это не совсем понятно. Мне кажется, что они там какие-то часы не перевели", - отметил эксперт.

Также Криволапа удивило, что россияне запустили по Украине непарное количество ракет Х-101/Х-55СМ. Это означает, что один из ракетоносцев летел через пол-России к пусковым рубежам с ракетой только под одним крылом, а не под обоими, как всегда делается.

"Возможно, одну [ракету] они где-то потеряли", - предположил эксперт.

Массированный ракетный удар 6 апреля

Как писал УНИАН, сегодня после полуночи Россия начала очередную ракетную атаку на Украину, которая длилась до утра. Сперва агрессор выпустил крылатые ракеты "Калибр" морского базирования. Параллельно шла атака "Шахедов".

Около 5 часов утра агрессор ударил по Киеву баллистическими ракетами. А через 40 минут после этого в воздушном пространстве Украины появились крылатые ракеты, запущенные самолетами-ракетоносцами из центральной России.

Известно о попаданиях по ряду нежилых зданий в столице и регионах. Есть раненные и погибшие.

По данным Воздушных сил, всего враг запустила по Украине 23 ракеты различных типов, включая 6 баллистических, а также 109 дронов-камикадзе Shahed их имитаций. Подтверждено сбитие 13 ракет и 40 БПЛА. В частности, сбит один "Искандер-М".

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