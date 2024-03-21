Командующий обнародовал видео работы бойцов.

Мобильная группа Сухопутных войск ВСУ сбила ночью возле Киева крылатую ракету из пулемета.

Генерал-лейтенант Александр Павлюк, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, обнародовал видео работы бойцов.

"Во время ночной ракетной атаки на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск огнем из пулемета Browning M2 уничтожила крылатую ракету противника. На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета! Обученность + слаженность = результат", - прокомментировал он.

Ракетная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью столица Украины была под массированным ракетным обстрелом россиян.

Силы противовоздушной обороны сбили 31 ракету врага, среди них было 2 баллистические ("Искандер-М" и Х-47М2 "Кинжал"), остальные - 29 крылатых (типа Х-101/Х-555). Россия запустила ракеты с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков - Волгодонск, Энгельс - территория РФ).

Общая стоимость выпущенных во время новой атаки россиянами ракет составила 390 млн долл. Среди прочего был серьезно поврежден склад крупнейшего украинского маркетплейса ROZETKA.

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