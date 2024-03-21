Почти все ракеты были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Почти все крылатые и баллистические ракеты, которыми Россия атаковала столицу утром четверга, 21 марта, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в ГУР.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, были направлены на объекты Главного управления разведки", – заявил источник.

По его словам, все ракеты были сбиты силами противовоздушной и противоракетной обороны.

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Ракетная атака 21 марта

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, российские военные атаковали Украину 31 ракетой. Основным направлением атаки был Киев, все ракеты сбили. Стоимость выпущенных Россией ракет составляет 390 миллионов долларов.

Во время ракетной атаки на украинскую столицу 21 марта был серьезно поврежден склад крупнейшего украинского маркетплейса Rozetka. Об этом сообщил соучредитель и совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин. По его словам, на смене было 99 человек: никто из них не пострадал.

Ветеран войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что Россия готовит второй ракетный удар по Киеву, баллистика, летевшая сегодня на украинскую столицу – скорее вражеская "разведка боем".

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