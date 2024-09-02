В два района города вызвали медиков.

Российские оккупанты в ночь на 2 сентября атаковали Киев баллистическими ракетами. Несколько групп ракет волнами заходили на украинскую столицу.

Как сообщает КГВА, зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Предварительно, есть повреждения нежилой застройки. Кроме того, обломки упали в Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко отмечает, что в Святошинском районе из-за падения обломков горят четыре автомобиля, в Голосеевском - нежилое помещение, в Святошинском - складское здание. В Шевченковском районе также есть пожар. Все службы работают на местах.

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"Вызов медиков также в Святошинский и Шевченковский районы. Все службы направляются на место", - добавляет он.

В Голосеевском районе частично разрушена котельная. Также частично повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин", рядом загорелся МАФ. Станция работает для пассажиров и как укрытие.

Атаки россиян на Киев

Как сообщал УНИАН, в прошлый понедельник россияне также атаковали Украину. Президент Владимир Зеленский заявлял, что этот удар был одним из крупнейших за время полномасштабной войны.

Россияне целились по объектам критической гражданской инфраструктуры, было задействовано более сотни ракет различных типов и около сотни "шахедов".

Одна из российских ракет попала прямо в Киевское водохранилище, а также противник ударил по Киевской ГЭС.

Тогда ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман предупредил, что враг применил только треть подготовленных ракет и может быть новый обстрел.

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