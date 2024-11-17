Под вечер, благодаря усилиям энергетиков, значительной части абонентов вернули энергопитание.

В результате утренней ракетной атаки россиян без света в Украине остались более миллиона абонентов. Усилиями энергетиков по состоянию на вечер эта цифра значительно меньше. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня был один из крупнейших и наиболее опасных за всю войну российских ударов. Двести десять дронов и ракет сразу, в том числе гиперзвуковые и аэробаллистические. Большинство целей, к счастью, удалось сбить. Мишенью для России была именно энергетика, критическая инфраструктура. В четырех областях сейчас продолжаются восстановительные работы. Утром более миллиона абонентов были отключены от электричества. Сейчас количество значительно меньше", - сообщил он.

Массированную ракетную атаку россиян Зеленский считает ответом Кремля тем, кто хотел чего-то достичь "разговорами, телефонными звонками, объятиями" с Путиным.

Видео дня

"Сегодня этот "голубь мира" прислал нам очередные "кинжалы" и "калибры". Вот такая дипломатия. Его язык - это подлость", - подчеркнул глава государства.

Благодаря бойцам сил ПВО, Зеленский отметил, что сегодня "блестяще проявили себя" американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители F-16.

"Благодарность всем партнерам, которые помогают нам системами и противоракетами. Каждый раз, когда происходят такие российские удары, мы видим, как важно, что партнеры не оставляют "петриоты" и другие системы где-то там на складах, а передают их именно тем людям, кто умеет защищать жизнь и нуждается в этом", - заявил президент и добавил, что Украина получила еще не все необходимые системы.

Массированный ракетный обстрел Украины 17 ноября

Как писал УНИАН, сегодня утром Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар ракетами различных типов и дронами. По подсчетам Воздушных силах ВСУ, в целом враг запустил 120 ракет и 90 дронов, из которых удалось уничтожить 102 ракеты и 42 БПЛА. Еще 41 вражеский дрон был локально потерян в разных регионах Украины.

Целью российских дронов и ракет была гражданская энергетическая инфраструктура. В компании ДТЭК сообщили, что Россия ударила по теплоэлектростанциям, в результате чего было серьезно повреждено оборудование. Также известно о погибших и раненых в разных регионах Украины.

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