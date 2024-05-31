Украинская ракетная программа показывает серьезные результаты, отметил Дмитрий Плетенчук.

В ВСУ прокомментировали поражение нефтяного терминала российского порта "Кавказ" ракетами украинского производства берегового комплекса "Нептун". Возможности отечественных ВМС понемногу растут. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

"Ракетчики ВМС немного расширили горизонты, условно говоря, своей деятельности. Украинский "Нептун" так же понемногу растет и, соответственно, его применение может меняться. Мы уже видели работу этой системы в Крыму... И да, как вы видите, результативность есть. Украинская ракетная программа показывает серьезные результаты. Мы гордимся тем, что фактически стали пионерами в этой области, и что именно Военно-морские силы имеют такую успешную практику применения этих ракетных систем", - заявил Плетенчук.

Отдельно он прокомментировал удар по паромной переправе. Плетенчук констатировал, что сейчас враг не может пользоваться Крымским мостом в полном объеме: через него военная техника и грузы фактически не перебрасываются. И неизвестно, когда вступит в строй (или вообще начнет действовать) железная дорога, которую РФ строит со своей территории во временно оккупированный Крым. Поэтому, фактически единственным мощным логистическим инструментом у россиян оставалось море.

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"Но морскую военную логистику мы им так же выбили достаточно давно. В море не наблюдаются большие десантные корабли, которые в принципе для этого можно использовать, что россияне и делали. Поэтому у них осталась единственная возможность - использовать паромную переправу... Она фактически не является военной, но она использовалась в основном и в военных целях. Более того, львиная доля обеспечивалась именно таким образом", - сказал Плетенчук.

Поэтому, по его мнению, россияне должны реагировать на то, что произошло с переправой, "не очень радостно". По данным спикера, вчера даже гражданских, не пускали на Крымский мост, а отправляли через Чонгар - оккупированную территорию Украины.

"Ну, теперь они (россияне - УНИАН) могут наблюдать свои имперские достояния уже не в телевизоре, а наглядно", - подчеркнул Плетенчук.

По его словам, сегодня наблюдалось "достаточно выходов" в Черное море российских кораблей, некоторые из них продолжаются по состоянию на сейчас, но это - межбазовые переходы. Как уточнил Плетенчук, в основном цель противника сейчас - вывести остатки флота или из Севастополя, или вообще - из Крыма.

"Переходы, как правило, происходят из Севастополя в Феодосию, или вообще - из Крыма в Новороссийск, в Краснодарский край. То есть, враг продолжает перемещение своих кораблей. Единицы, которые находятся в море, это, в основном, противоминные тральщики, или ракетные катера. Исходя из того, где они сейчас находятся, они опасности судьба нас не представляют", - добавил спикер.

Он также сказал, что россиянам, которые незаконно попали в украинский Крым с 2014 года, надо делать соответствующие выводы. Потому что может такое случиться, что единственным путем домой в Россию для них останется южная часть Украины, которая сейчас является зоной боевых действий.

Как сообщал УНИАН, бойцы Военно-морских сил ВСУ поразили паромную переправу и нефтяной терминал порта "Кавказ", что в Краснодарском крае России. Это произошло в начале дня 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.

Поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

Результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания. Точность поражения целей пока доразведывается. Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими ВСУ.

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