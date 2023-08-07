Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что ракета, которая во время недавней атаки летела на Украину из Беларуси, была запущена из России.
Как Игнат сообщил в эфире телемарафона, воздушное пространство Беларуси Россия использует активно еще с начала полномасштабного вторжения.
"Там есть их войска, там есть их самолеты, там есть их "вагнеровцы". То есть ничего нового в конце концов", - сказал он.
Представитель ПС подтвердил, что ракета, которая заходила в воздушное пространство Украины со стороны Беларуси, была запущена из РФ.
"Она была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбова. И по маршруту... она затрагивает воздушное пространство Беларуси", - добавил Игнат.
Массированная ракетная атака 5 августа
Как сообщал УНИАН, массированную атаку на Украину российские захватчики начали вечером 5 августа и продолжили уже ночью 6 августа.
Во время первой волны атаки россияне выпустили 14 крылатых ракет морского базирования "Калибр", 12 из которых удалось сбить, и три аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".
Впоследствии, уже ночью, враг продолжил атаку, применив ударные беспилотники, "Калибры" и крылатые ракеты Х-101/Х-555. силы противовоздушной обороны сбили все 27 дронов, 5 из 6 "Калибров" и 13 из 20 ракет Х-101/Х555.
Тогда в воздушных силах также сообщали, что одна из ракет летела в Украину из воздушного пространства Беларуси.
По данным Воздушных сил ВСУ, большинство ракет и беспилотников враг направил на Хмельнитчину, а именно на аэродром в Староконстантинове.
В городе взрывной волной было повреждено несколько частных домов и админзданий.