Эксперт назвал главную причину.

Россияне пытаются уничтожить предприятие "Мотор Сич" в Запорожской области, которое производит авиационные двигатели. Их производство считается одним из ведущих в мире. В РФ поняли, что не смогут завладеть заводом.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, комментируя массированную атаку России 5 августа, передает 24 канал.

"Россияне пытаются добить "Мотор Сич", чтобы полностью исключить производство двигателей. Пока еще оккупанты могут это сделать - достать ракетами, ведь производство расположено недалеко от линии фронта в Запорожской области", - отметил он.

Свитан напомнил, как Китай пытался завладеть заводом "Мотор Сич" с помощью "левой схемы".

"А сейчас россияне, понимая, что никогда не увидят Запорожье и "Мотор Сич", предпринимают попытки ее уничтожить, пока имеют такую возможность", - добавил он.

Массированный ракетный удар РФ 5 августа - что сообщалось

Как писал УНИАН, 5 августа россияне массированно ударили по территории Украины ракетами "Калибр" и "Кинжал".

По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, войска РФ били по Хмельницкой области и по предприятию "Мотор Сич" в Запорожской области. Часть ракет удалось сбить силам ПВО.

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