Отмечается, что это была умышленная провокация России.

Беларуские добровольцы из полка Калиновского заявили, что во время массированной ракетной атаки на Украину 5 августа пусков ракет с территории РБ не было.

Как отмечается в официальном заявлении полка, это была провокация РФ с целью втянуть Беларусь в войну. Добровольцы призвали беларуских военных не выполнять преступные приказы.

"Сегодня в Сети распространялась информация о том, что с территории Беларуси был нанесен ракетный удар по территории Украины. Официально заявляю, согласно нашей информации, никаких атак со стороны Беларуси не происходило. Это очередная попытка России втянуть режим Лукашенко в полномасштабную войну", – отметил представитель полка Калиновского в видеообращении.

Также в полку заявили, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну против Украины. Во избежание разгрома он пытается втянуть в войну Беларусь.

"Беларусь находится под военной оккупацией России. А Путин проигрывает в войне. В войне, которую сам же и начал. Манипулируя страхом беларуского диктатора, он в очередной раз пытается сделать беларусов соучастниками преступлений против человечности. Я обращаюсь ко всем беларусам, в том числе и к беларуским военным. Не выполняйте преступных приказов, которые Лукашенко спускает Кремль. Не отдавайте жизнь за власть сумасшедшего диктатора и не дайте себя обмануть", – призвал представитель полка.

Кстати, мониторинговый проект "Беларуски Гаюн" также отрицает, что с территории Беларуси запускали ракеты по Украине вечером 5 августа. Не было ни наземных пусков, ни взлетов авиации.

Массированная ракета атака на Украину 5 августа

Вечером 5 августа Россия осуществила комбинированный удар по Украине. Сообщалось, что часть ракет запустили с территории Беларуси.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали, что с вечера 5-го по утро 6-го августа украинские воины ликвидировали 30 российских ракет и 27 ударных. Были уничтожены 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, 13 крылатых ракет "Калибр" и 27 дронов Shahed-136/131.

5 числа и в ночь на 6 воздушная тревога звучала в ряде областей Украины. Кроме того, в некоторых регионах видели вражеские ракеты. В частности, в Хмельницкой области раздавались взрывы. Местные власти сообщали, что работали силы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: