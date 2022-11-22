В Институте изучения войны отметили, что Кремль пытается заставить Запад признать аннексию украинских территорий

Российская Федерация намеренно бьет по Запорожской атомной электростанции, чтобы потом использовать эти обстрелы в своей информационной кампании для дискредитации Украины. Москва пытается добиться полного контроля над станцией.

По мнению аналитиков Института изучения войны, если Кремль будет контролировать ЗАЕС, то попытается заставить мировых лидеров частично признать аннексию территорий Украины. При этом эксперты указали, что за два дня обстрелов станция понесла значительный ущерб.

Кроме того, сообщается, что один из российских военкоров признал, что обстрел Запорожской АЭС велся с территории, которую контролирует армия РФ к югу от станции, а не с территории, контролируемой ВСУ.

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"Артиллерийские удары сами по себе вряд ли пробьют защитную оболочку, защищающую каждый ядерный реактор, и вместо этого представляют большую угрозу для хранилищ отработавшего ядерного топлива, которые могут привести к утечке радиоактивных материалов и вызвать радиологическую катастрофу, а не ядерную", - указали в отчете Института изучения войны.

Ситуация на Запорожской АЭС - что известно

ЗАЕС и город Энергодар нахдятся в российской оккупации с 4 марта. Все это время войска РФ постоянно обстреливают территорию станции, создавая тем самым угрозу ядерной катастрофы. Кроме того, оккупанты на территории АЕС держат военную технику, что является грубым нарушением.

В начале октября президент России Владимир Путин издал "указ" о присвоении украинской АЭС.

18 октября замглава российской делегации на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов заявил, что демилитаризация Запорожской АЭС полностью исключена.

20 ноября оккупанты совершили очередной удар по ЗАЭС. Зафиксировано не менее 12 "прилетов", в результате чего повреждено некоторое оборудование станции.

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