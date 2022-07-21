Между запуском ракеты и уничтожением вражеского летательного аппарата прошло не более 10 секунд.

В Сети показали эффектные кадры боевой работы украинского ЗРК "Бук-М1" по российскому беспилотнику Орлан-10 и дальнейшему его уничтожению.

Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

В частности, на кадрах видно, как наш ЗРК без особых проблем справляется с воздушной целью. Между запуском ракеты и уничтожением вражеского летательного аппарата прошло не более 10 секунд.

Добавим, что армия России активно использует "Орлан-10" для разведки и корректировки огня своей артиллерии. Его, как и любой малогабаритный дрон, довольно трудно заметить, как глазами, так и на радаре. А также довольно сложно сбить - однако, от бдительного украинского глаза далеко не улетишь.

О ЗРК "Бук"

Это многофункциональный высокомобильный ЗРК средней дальности, прежде всего предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов.

Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, войсковых объектов, важных административно-промышленных и других территорий (центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может быть модулем тактической ПРО.

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