Сведения о последствиях пожара в столице России собираются и уточняются, отметил представитель ГУР МО.

В столице РФ Москве пылал завод "МиГ". Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов уже поделился новой информацией насчет инцидента.

Насчет причин пожара информация уточняется и проверяется, рассказал он в эфире телемарафона. "Главная причина - это российская агрессия против Украины", - заявил он. "Завод и эти помещения, очевидно, вовлечены и имеют непосредственное отношение к поставкам компонентов в военно-космические силы государства-агрессора", - сказал Юсов.

По словам представителя ГУР МО, сведения о последствиях пожара в Москве собирают и уточняют. "Можно сказать, что здесь уже на территории России часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК (военно-промышленного комплекса, - Ред.), администрирования, в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушения правил пожарной безопасности, а что стало следствием отчаянной борьбы или местных сил сопротивления, или друзей Украины, которые, конечно, работают и в глубоком тылу", - отметил он.

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Пылал завод "МиГ" - Москва в центре внимания сегодня

13 февраля днем стало известно, что на московском Ленинградском проспекте возник пожар на заводе "МиГ". В сети сообщили, что, по предварительным сведениям, горел реконструированный цех, пристроенный к корпусу завода.

Стоит отметить, что в Москве после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, уже не раз были огненные инциденты. В частности, в начале декабря прошлого года в центре российской столицы загорелся "Электрозавод", который помогает оборонке России. Из одного здания предприятия "валил" густой черный дым.

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