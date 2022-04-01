Десантнику удалось попасть во вражеский самолет на высоте 2 тысяч метров, после чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

Россия потеряла более сотни самолетов в войне против Украины. Только на счету одного украинского десантника уже два сбитых вражеских Су-34.

Об этом сообщили в Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В одном из районов выполнения задач украинский военный 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожил два российских истребителя Су-34.

Украинский защитник сумел ликвидировать новехонькие российские бомбардировщики собственноручно выстрелами из системы ПЗРК.

Десантнику удалось попасть во вражеский самолет на высоте 2 тысяч метров, после чего воздушное судно взорвалось в воздухе.

"Обнаружив воздушную цель на высоте около двух тысяч метров, я произвел боевой пуск, в результате которого самолет взорвался в воздухе. Через день, наша "охота" также была удачной, другую "сушку" постигло такое же участие", – рассказал десантник.

Ранее УНИАН писал, что российские военные в Украине случайно сбили свой же самолет.

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