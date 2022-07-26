Эффективность была достигнута благодаря новому опыту личного состава.

Воздушные силы ВСУ еще не получили дальнобойные системы ПВО, а потому показатель сбивания российских ракет улучшился благодаря самим военным.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

"Эффективность достигается именно благодаря человеческому фактору, потому что, к сожалению, мы еще не получили то вооружение, о котором мечтаем – это дальнобойные и средней дальности системы противовоздушной обороны", - заявил Игнат.

По словам спикера, личный состав получил новый опыт. Помимо этого, с начала войны значительно улучшились взаимодействие между подразделениями, система оповещения и принятия решений.

"Пока от партнеров у нас есть только переносные ЗРК разных типов, которые тоже довольно активно работают при сбитии воздушных целей оккупанта", - добавил Игнат.

Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ за сутки "демилитаризовали" новую партию российских оккупантов.

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