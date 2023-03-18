16 марта и 8 апреля 2022 года вражеская армия совершила ужасные теракты против украинского народа, убив множество гражданских лиц, говорится в докладе организации.

Организация Объединенных Наций (ООН) признала причастность РФ к осуществлению ряда кровавых терактов на территории Украины. В частности, в нанесении авиационного удара по драмтеатру в Мариуполе и ракетной атаке по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Об этом говорится в выводе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине, сформированной при ООН.

"Комиссия расследовала обстоятельства нападений, совершенных или вероятно совершенных российскими вооруженными силами, и пришла к выводу, что большинство атак носили неизбирательный характер", - отмечается в докладе.

Там зафиксировали, что 16 марта в рамках шутрма Мариуполя войска РФ нанесли удар по драматическому театру, в результате чего погибло и было ранено большое количество людей.

Также там подтвердили причастность оккупантов к ракетной атаке по вокзалу в Краматорске 8 апреля 2022 года - тогда россияне убили 59 и ранили 92 человек, отметили в ООН.

Помимо этого, комиссия подтвердила нападение РФ на торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022 года. Тогда из-за действий россиян погибли 21 человек и десятки были ранены, говорится в документе.

В Украине почтили память погибших в драмтеатре в Мариуполе

Напомним, что 16 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский и вся украинская нация почтили память о погибших украинцах, которые стали невольными жертвами армии РФ в стенах драматического театра в Мариуполе.

Как известно, год назад в этот день оккупанты сбросили на здание сверхмощную бомбу, несмотря на предупреждение-надпись о том, что там находятся дети.

По оценочным данным Мариупольского горсовета, тогда российская армия забрала жизни по меньшей мере трехсот человек.

Однако некоторые источники отмечают, что в стенах театра могло погибнуть более тысячи украинцев. Об этом также ранее упоминал Зеленский.