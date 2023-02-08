Эстонские разведчики пока что не видят предпосылок для краха Путинской России.

Глава РФ Владимир Путин все еще уверен в мощи своей военной машины, несмотря на неудачи российской армии в первый год войны с Украиной.

Как говорится в годовом отчете Службы внешней разведки Эстонии, российский диктатор убежден, что время на его стороне - он продолжает вторжение в Украину, рассчитывая, что внутренние ресурсы РФ смогут покрыть все потребности российской военной машины.

На данный момент основания стратегия Путина заключается в ослаблении Западной поддержки путем затягивания войны в Украине.

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"Путин тянет время, полагая, что Украина и Запад устанут раньше России", — говорится в сообщении.

После этого он рассчитывает посадить Украину за стол переговоров и навязать ей свои условия, считают разведчики.

Также они пока что не видят предпосылок для краха Путинской России. Несмотря на то, что российское военное командование не ожидало такого отпора со стороны Украины в начале вторжения, Кремль все еще уверен в своей способности повлиять на ход войны и не проявляет никаких признаков ослабления "империализма".

В то же время российская элита все чаще склоняется к мнению, что Путин просто "сошел с ума", однако в лицо заявить об этом диктатору никто не рискует.

Почему Путин напал на Украину - мнение экспертов

Российские войска развязали полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. На данный момент СМИ, разведчики и эксперты не уверены в окончательной причине решения лидера РФ напасть на Киев. Говорят, как о личных мотивах Путина, так и о проблемах со здоровьем, а также о непосредственном влиянии его окружения.

Ранее бывший сотрудник КГБ и российской разведки Сергей Жирнов заявил, что Путин начал войну в Украине из-за своего испуга протестами, которые начались в Казахстане в 2022 году. Этим он подписал себе смертный приговор.

Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков выделил сразу три причины, по которым Путин развязал кровопролитную войну против Украины: он хотел улучшить свой политический рейтинг, уничтожит хорошую жизнь украинцев, а также отомстить за революцию в 2014 году.

В разведке Дании считают, что на "сумасшедшее" решение Путина напасть на Украину могли повлиять побочные эффекты от гормонального лечения.

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