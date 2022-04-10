Путин всем сердцем ненавидит Украину, а все договоренности могут быть лишь попыткой затянуть время, считает Гайдай.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что президент РФ никогда не сядет за стол переговоров. Путин всем сердцем ненавидит Украину, поэтому все договоренности могут быть лишь попыткой затянуть время.

Об этом Гайдай рассказал в интервью "Украинской правде".

Он поделился своими мыслями относительно того, почему Путин признал так называемые "ЛДНР" независимыми республиками в пределах Луганской и Донецкой областей. Гайдай считает, что президент РФ захотел таким образом оправдать свои поступки.

"Для того, чтобы потом разорвать Украину на куски. Сделать территории разные: "Херсонскую Народную Республику", "ЛНР", "ДНР" и так далее. Максимально забрать от Харькова, а также Одессу, Николаев. Почему он напал? Если взять какого-то психоаналитика и посмотреть на его мимику, как он обращался к населению своей федерации, когда говорил об Украине. Было видно, что он ненавидит нас полностью, каждой клеткой", - отметил Гайдай.

Также он заявил, что Путин никогда не будет садиться с Украиной за стол переговоров.

"Это человек, который никогда не будет садиться с нами за стол переговоров. Никогда. Потому что это для него будет позор. Он пойдет до последнего. Просто он всей душой, всем сердцем нас ненавидит, потому что он пытался построить какую-то свою Северную Корею, а мы вышли из его системы координат. Еще и имели возможность что-то перечить ему. Поэтому это нападение прогнозируемо", - рассказал глава Луганской ОГА.

Однако Гайдай считает, что Украине все же нужно вести переговоры с Россией. Ведь если у Зеленского есть хотя бы один шанс на миллион подписать документы, которые дадут возможность остановить войну, не теряя территорий, то стоит идти на эти переговоры.

"Что я имел в виду, когда сказал, что Путин не подпишет документы? Лично - нет. У него просто рука не поднимется. Кто-то будет подписывать от него. Сам за стол переговоров он не сядет. Нам нужно понимать, что эти документы, которые они подпишут, это временная бумажка для россиян, чтобы просто оттянуть время", - отметил Гайдай.

Он напомнил слова Бисмарка о том, что договоренность с РФ не стоит даже бумажки, на которой она была подписана.

"Давайте вспомним Иловайск. Мы с ними договаривались, что ребята выйдут нормально, спокойно. А они расстреляли колонны. Это нынешняя война России против Украины. Сколько раз мы просим гуманитарные коридоры – они их обстреливают постоянно", - добавил глава Луганской ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на улицах оккупированных территорий Луганщины не осталось мужчин. По словам Гайдая, часть жителей неподконтрольных частей Луганской области уже заставили воевать, а другая часть просто прячется.

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