По словам российского оппозиционера, президент РФ "выпал из реальности".

Президент Российской Федерации Владимир Путин с 2014 года был одержим идеей отомстить Украине после того, как его "кинул" Виктор Янукович.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

"У него (Путина) явно крыша поехала полностью на Украине. На этом он чокнулся… До 14-го года пылал идеей создания новой российской империи, включая Украину, Беларусь, Казахстан, а там, возможно, примкнувшие к ним Грузия и Армения… от безвыходности, как он считал. И у него была договоренность с Януковичем только одна, сама главная: "Ты, Витя, мы тебе даем все, а ты нам приводишь Украину в состав новой империи". Это была единственная договоренность, там бешенные деньги вкладывались", – вспомнил он.

По словам Гудкова, когда Янукович "кинул" Путина, тот решил проучить, наказать Украину: "И вот этот пунктик он пронес через восемь лет".

Российский оппозиционер вспомнил, как в 2015 году человек, который вхож к Путину, рассказывал, как тот "забил на страну" и "сидел днями со всякими учеными, конструкторами, генеральными директорами оборонного комплекса, которые ему рассказывали про оружие, а он балдел от этого".

"И все шло по нарастающей. В 2022 году он решился напасть. Я, кстати, предсказывал вероятность нападения задолго. Зная Путина и понимая его зацикленность на этом вопросе, я предполагал. Но, честно говоря, даже я не предполагал, что он решится на абсолютно идиотское действие, называемое – широкомасштабное вторжение. Я предполагал, что будет удар по югу, в первую очередь по Мариуполю, Мелитополю и далее там везде до Крыма, с моря и с суши. Вот я так предполагал и говорил об этом, что Путин просто так не уйдет, а что-то сделает какую-то пакость", – заявил Гудков.

То, что Путин решился на такую "бессмысленную и провальную авантюру", говорит о его выпадении из реальности, его непонимания, что вообще происходит, и его одержимости, добавил Гудков.

Режим Путина слабеет: что происходит в России

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По словам российского политика Михаила Ходорковского, в военно-политическом руководстве РФ назревают странные изменения.

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