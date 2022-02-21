Цель поездки главарей террористов в Москву пока неизвестна.

Как сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский со ссылкой на источники, главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник 20 февраля улетели в Москву.

Об этом Лисянский сообщил на своей странице в Facebook.

"По информации источников, Пасечник и Пушилин вчера были замечены в аэропорту Ростова-на-Дону, по предварительной информации, они улетели в Москву. С какой целью, я пока не знаю", - написал он.

Что происходит на оккупированном Донбассе

17 февраля подконтрольные России оккупанты на Донбассе резко нарастили число обстрелов. Уже на следующий день, 18 февраля, в "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения в Ростовскую область якобы из-за подготовки Украиной наступательной операции.

На самом деле - это провокация Кремля и повод для возможного вторжения в Украину. В Минобороны Украины заверили, что украинские военные не планируют никаких наступательных операций на Донбассе.

Покинувшие "ЛДНР" жители пожаловались на плохие условия, некоторым не хватило мест в палаточных городках и санаториях.

20 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что некоторые эвакуированные в РФ жители ОРДЛО решили вернуться обратно.

Вас также могут заинтересовать новости: