Россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумы.

В четверг, 24 августа, президент США Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор состоится, в частности, из-за новой информации Белого дома о "референдумах" на оккупированных территориях Украины.

Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, пишет CNN.

По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными", - подчеркнул Кирби.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.

"Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени", - добавил Кирби.

При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумы.

Как сообщал УНИАН, 10 августа вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что у российских захватчиков нет никаких перспектив успешно провести "референдум" на временно оккупированных территориях, несмотря на давление на местное население. Она в очередной раз призвала граждан эвакуироваться.

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