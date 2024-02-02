Возле Синьковки отбито 4 атаки армии России.

Российские захватчики безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины на всех горячих направлениях, и в частности, на Купянском Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском фронтах.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 55 боевых столкновений", - сказано в сводке.

В частности, на Купянском направлении украинскими защитниками отражены 4 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

Кроме того, на Лиманском направлении украинскими защитниками отражены 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, спорное, Раздолевка Донецкой области.

Также на Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки неподалеку Богдановки и Клещиевки Донецкой области - там враг пытался улучшить тактическое положение, но ничего не вышло. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 19 атак возле Авдеевки и еще 10 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Армия РФ нанесла авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новокалиново, Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. В этой местности оккупанты 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Урожайное, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 3 атаки возле Работиного и западнее Ивового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлено 6 безуспешных попыток штурма позиций украинских войск. Под огнем обстрела оказались Херсон, Берислав, Ингулец Херсонской области и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон и Республиканец Херсонской области.

Россия готовится к атакам у Бахмута

Руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников сегодня сообщил, что оккупанты перегруппировываются и готовятся к новых атак на Бахмутском направлении.

В то же время, подразделения захватчиков, которые находятся на Бахмутском направлении, укомплектованы примерно на 50%.

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