Аналитики предполагают, что роль наемников Пригожина в операциях вокруг Бахмута, вероятно, будет продолжать способствовать расколу между различными фракциями в российской армии.

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Бахмут Донецкой области. На этом направлении безуспешно воюют бойцы ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики пояснили, что из-за "вагнеровцев" в армии РФ усиливается раскол.

Так, недавно марионетка Кремля Денис Пушилін заявил, что вместе с бойцами "Вагнера" участие в боях в этом районе берут силы "ДНР". Главаря боевиков сразу раскритиковали российские милблогеры, которые отрицали причастность "ДНР" к боям под Бахмутом.

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"Разногласия между утверждениями Пушилина и выступлениями Пригожина и других известных лиц в информационном пространстве РФ свидетельствуют о том, что между "ДНР" и "вагнеровцами" продолжается и растет раскол", - считают аналитики.

По оценке экспертов, роль наемников Пригожина в операциях вокруг Бахмута может поспособствовать расколу между разными фракциями в российской армии, а также будет дискредитировать марионеток Кремля с "ДНР" и боевиков, которыми они командуют.

Ситуация под Бахмутом

Уже не первый месяц идут ожесточенные бои за Бахмут. 17 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают попытки прорвать оборону, но успехов не имеют.

В ВСУ объяснили, что украинские защитники держат оборону Бахмута чтобы достичь важных целей. Украинские военные не позволяют оккупантам выйти на оперативный простор.

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