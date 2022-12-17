Под огонь попали объекты гражданской инфраструктуры в Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Оккупанты в течение суток оккупанты нанесли пять ракетных ударов по Украине, сообщает Генштаб в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"В течение текущих суток противник нанес 5 ракетных ударов. Под огонь, в частности, попала гражданская инфраструктура городов Дружковка и Краматорск Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные из временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны", - информирует Генштаб.

Кроме того, оккупанты осуществили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск на различных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона.

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Также в Генштабе предупредили, что угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском и Слобожанской направлениях враг осуществил минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Гай, Зерновое, Ястребиный и Кондратьевка Сумской области и Стрелечье, Красное, Старица, Захаровка, Меловое, Фиголевка, Новомлинск и Западное в Харьковской области.

На Купянском направлении, как проинформировали в Генштабе, обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы Кисловки, Котляровки и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки и Невского в Луганской области.

В то же время на Лиманском направлении враг осуществилл обстрелы позиций украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Дубрава Луганской области.

Кроме того, на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник безуспешно продолжает попытки прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины и обстрелял районы свыше 20 населенных пунктов.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить позиций украинских войск вблизи Пречистовки, Угледара и Шахтерского Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневому воздействию подверглись 32 населенных пункта.

Война в Украине - актуальное на 17 декабря

Враг уже несколько месяцев безрезультатно пытается захватить Донецкую область – российское командование фактически закидывает "мясом" украинские позиции.

Генштаб констатирует частичный отвод террористов из Каховки и Новой Каховки Херсонской области. В командовании "Юг" считают, что в таких маневрах враг может прятать определенные "ловушки" для ВСУ.

Вместе с тем ВСУ продолжают уничтожать логистику врага в Запорожской области.

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