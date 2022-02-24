Российский оппозиционер рассказал, что в поддержку Украины выступают российские деятели культуры.

Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза заявляет, что в России на акциях в поддержку Украины за последние несколько часов было совершено более 1,5 тысяч арестов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

"В России огромное количество людей, миллионы людей, - даже по оценкам государственных социологических служб, к которым доверия немного, - миллионы людей, которые категорически не воспринимают путинскую агрессию в отношении Украины. Вот за последние буквально пару часов более 1,5 тысячи арестов было по всей России - людей, которые выходили с протестами в 52 городах", - сказал Кара-Мурза.

Он добавил, что много людей было в Москве и Санкт-Петербурге. "Было очень много людей, тысячи людей, которые вышли с протестом против путинской агрессии в отношении Украины", - отметил оппозиционер.

Кроме того, сообщил он, "всего за несколько часов собрано уже сотни тысяч подписей под публичной петицией против этой агрессии".

"Один за другим в последние дни, особенно в последние часы, российские деятели культуры, писатели, ученые, музыканты, спортсмены тоже присоединяют свой голос к протесту, который растет против того, что делает путинский режим", - отметил Кара-Мурза.

Он также добавил: "Это война не России, это война не российского общества. Это война кремлевского диктатора, который уже вконец обезумел от вечной власти и полной безнаказанности. И огромное количество людей в России сегодня выражают солидарность с Украиной и Украинским народом".

Объявление Россией полномасштабной войны Украине

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.