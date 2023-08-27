Мы развиваем демократическое общество, подчеркнул украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский предложит законодателям Украины приравнять коррупцию к государственной измене на военное время.

Об этом украинский лидер рассказал во время интервью, которое транслировали во время общенационального телемарафона. "Я поставил задачу законодательству, и законодателям Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время", - заявил он.

Президент отметил, что он понимает, что такое решение не может действовать постоянно в обществе, но на военное время оно должно помочь. "Поддержит ли это законодатель - я не знаю. Но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество", - сказал Зеленский.

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После того, как РФ рано утром 4 февраля 2022 года осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в нашем государстве ввели военное положение, а потом - мобилизацию. Срок действия этого особого положения и мобилизации уже не раз продлевали.

В частности, 27 июля текущего года Верховная Рада приняла два закона, которые предусматривают продление в стране военного положения и мобилизационных мероприятий на 90 дней.

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