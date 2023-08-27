Президент считает, что пока нельзя фундаментально менять Конституцию.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что рассмотрение изменений в Конституцию в части властных полномочий и формы правления в государстве возможно сделать только после решения всех наиболее приоритетных вопросов, связанных с войной, и исключительно на всенародном референдуме.

Об этом глава государства заявил в интервью, которое транслировали во время общенационального телемарафона. В частности, у главы государства спросили, думал ли он о конституционной реформе и усилении полномочий президента или парламента, или возможно упразднении института президентства как такового.

"Я не уверен, что в это время я буду президентом Украины еще, но, тем не менее, если бы я поднимал вопрос изменения Конституции - я делал бы только это через поддержку общества. Мы не имеем права изменять так фундаментально Конституцию именно из-за этого вопроса. Это изменение направления и акцентов власти", - подчеркнул Зеленский.

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Президент считает, что Конституция в части властных полномочий не является универсальной, и что есть много вопросов.

"Я думаю, что у общества есть один инструмент - референдум... соответствующее законодательство у нас для референдума есть... Референдум провести в государстве и посмотреть на этот вопрос уже после того, как все остальные актуальные вопросы приоритетные мы закроем. Наверное это нормально", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что референдум - это общественное обсуждение.

"Люди скажут: мы хотели бы, как оно есть - парламентско-президентскую республику. Или мы хотели бы сделать президентско-парламентскую. Или мы хотим парламентскую. Или мы хотим президентскую. У нас не так много форматов", - сказал президент.

Выступление президента Украины

27 августа 2023 года во время интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит законодателям Украины приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Президент отметил, что он понимает, что такое решение не может действовать постоянно в обществе, но на военное время оно должно помочь.

Кроме того, Зеленский назвал приоритетный путь деоккупации Крыма. Глава государства также ответил на вопрос, стоит ли украинским войскам переходить российские границы и воевать на территории этой страны-агрессора

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