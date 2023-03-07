Федоров добавил, что ждет официального подтверждения удара по захватчикам.

На месте скопления российских оккупантов в Мелитополе вечером 7 марта прогремели мощные взрывы, сообщил в Telegram городской голова Иван Федоров.

Местные СМИ распространили фото, сделанное сегодня в 19:20. В кадр попал момент прилета, как утверждается, в районе, где базировались российские военные.

Федоров добавил, что ждет официального подтверждения удара по захватчикам.

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Взрывы в Мелитополе - что известно

Мелитополь оккупирован с начала полномасштабного вторжения. Одну из крупнейших баз российские войска разместили на разбомбленном военном аэродроме, с тех пор там постоянно появляется "бавовна".

Количество взрывов в логовах захватчиков заметно стало больше летом 2022 года. 10 февраля ракеты попали по оккупантам в районе Токмака. Кроме того, зафиксированы новые удары по аэродрому, а 5 марта под огонь попали еще две базы рашистов.

Мелитополь является частью так называемого "сухопутного коридора" россиян в Крым, поэтому удары ВСУ направлены прежде всего на логистические пути врага. Именно этот город, по мнению многих военных, является ключом к деоккупации юга Украины.

Потери России в Украине - данные Генштаба и Запада

С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 154 830 оккупантов. В то же время, по подсчету западных аналитиков, до 30 тысяч захватчиков были ликвидированы или ранены в боях за Бахмут. При этом больше всего потерь несет ЧВК "Вагнер".

Накануне в разведке НАТО утверждали, что РФ на каждые 90 метров теряет до 2 тысяч оккупантов. А вот по подсчету IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.

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