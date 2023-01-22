По мнению генерала, Украина должна разрушить дорогу через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что для освобождения временно оккупированного Мелитополя Запорожской области первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

В интервью NV генерал объяснил, что дорога через Мариуполь и Мелитополь в Крым является своеобразным сухопутным мостом, который соединяет оккупированный полуостров с материком.

"Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их, нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста или в Мелитополе, или в Мариуполе, или где-то посередине между ними", – добавил Ходжес.

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По его словам, вероятно, спецподразделения, партизаны или кто-то еще сможет нарушить эти цепи настолько, что Крым станет изолированным. Он считает, что именно это должно быть приоритетом для украинских войск.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе российские оккупанты демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Поскольку они боятся народного сопротивления, то все сделали ночью. Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне хотят силой навязать украинцам "русский мир".

Кроме того, под Мелитополем на временно оккупированной части Запорожской области вечером в четверг, 19 января, раздались мощные взрывы. "Прилет", вероятно, был у здания сауны, которой пользовались офицеры российской армии.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты превратили Мелитополь в военную базу и хаб для "двухсотых". Город стал логистическим центром для переброски военных и вооружения на фронт, а теперь еще и хабом для ликвидированных захватчиков.

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