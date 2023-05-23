В связи с учениями будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

В Киеве и области с сегодняшнего дня и до 25 мая будут проходить военные учения, людей призывают не паниковать из-за перемещения тяжелой техники.

Как сообщает командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, целью учений является наращивание боевых (оперативных) возможностей во время подготовки и ведения оборонительной операции.

"В Киеве и области с 23 по 25 мая 2023 года пройдут военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к тренировкам привлекут личный состав, штатную военную технику и вооружение.

В командовании уточнили, что в связи с учениями будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Следовательно, местное население призвали сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава.

Учения военных в регионе

Как известно, на Киевщине систематически продолжаются учения украинских военных. О большинстве из них командование не информирует гражданское население.

Однако, в случаях, когда тренируются саперы и взрывотехники и когда задействовано большое количество техники, гражданам сообщают об этом для предотвращения паники.

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