Украинская армия хорошо осведомлена о том, что обычно подразумевают скрытые пункты для граждан РФ, отметили в украинском Министерстве обороны.

В Минобороны Украины сообщили, что указ российского диктатора Владимира Путина о призыве содержит тайные пункты.

В документе есть несколько скрытых разделов, сообщило украинское ведомство в своем Twitter-аккаунте. По его данным, Вооруженные силы Украины и наша земля "хорошо осведомлены о том, что обычно подразумевают такие положения для россиян".

"…Указ российского диктатора об экстренном призыве резервистов на военную подготовку включает в себя два скрытых раздела с грифом "конфиденциально", - отметили в Минобороны нашего государства.

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Указ Путина о призыве - сегодня это стоит знать

10 мая стало известно, что лидер россиян Владимир Путин подписал указ, которым был введен призыв якобы на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе.

Ранее - 21 сентября 2022 года, Путин в России объявил "частичную мобилизацию". В российскую армию должны были брать людей с военным опытом, но СМИ не раз писали, что мобилизовали мужчин без опыта. РФ начали масово покидать мужчины.

Кроме того, журналисты не раз писали о проведении противником скрытой мобилизации.

Стоит отметить, что Россия в ходе войны против Украины понесла огромные потери - по состоянию на 11 мая ликвидированы 196920 оккупантов и много вражеской техники, в частности, 3740 танков.

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