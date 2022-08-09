По версии пропагандистов, украинский воин якобы умер из-за употребления наркотиков, что спровоцировало развитие хронических заболеваний.

Подконтрольное Кремлю издание ТАСС сообщило о смерти украинского военного, вышедшего из "Азовстали". По версии пропагандистов, он "умер в СИЗО из-за наркотиков".

Об этом ТАСС пишет со ссылкой на источники среди боевиков.

Пропагандисты заявили, что умер защитник "Азовстали", боец мотопехотного батальона "Медведи". По их версии, украинский воин "еще до "плена" пристрастился к наркотикам", что спровоцировало у него осложнения хронических заболеваний, а затем смерть в СИЗО".

Оккупанты также заявили, что "дело" на бойца закроют, но "суд будет учитывать его показания".

На протяжении последних нескольких месяцев россияне активно очерняют защитников "Азовстали", называя их "нацистами", "наркоманами" и "преступниками". В новости о смерти украинца пропагандисты добавили SS к названию подразделения "Медведи", подчеркивая якобы принадлежность к Германии во времена Второй мировой войны. Однако на самом деле SS к "Медведям" не имеет никакого отношения. На гербе подразделения нет упоминания об SS.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК - Евгения Пригожина.

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