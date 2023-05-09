Украинские воины попали в крупнокалиберную пушку противника.

В Херсонской области Силы обороны Украины уничтожили почти два десятка захватчиков и определенное количество вражеского оружия.

Как сообщает оперативное командование "Юг", украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения оккупационных войск. "Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены потери врагу. В частности, уничтожено 18 рашистов, три беспилотных летательных аппаратов как ударного, так и оперативно-тактического типа, крупнокалиберная пушка "Гиацинт" и семь единиц авто-бронетехники", - рассказали в командовании.

Также отмечается, что российская авиация демонстрирует активность, морские ракетоносители продолжают находиться в боевой готовности, минная опасность остается актуальной как на суше деоккупированных территорий, так и в прибрежных черноморских водах.

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По состоянию на сейчас в море - 19 кораблей, среди которых есть семь больших десантных кораблей и пять ракетоносителей.

Как напомнили военные, ночью силами ПВО в зоне ответственности командования три вражеских ракеты были уничтожены. К сожалению, за минувшие сутки в результате вражеской агрессии 14 гражданских лиц в Херсонской области получили ранения, среди них - ребенок, есть немало разрушений.

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Напомним, 8 мая радиотехническая бригада им.Богдана Хмельницкого в Херсонской области уничтожила беспилотники оккупантов. Кроме того, в ночь на 9 мая были ликвидированы 23 из 25 запущенных противником ракеты.

Россия уже потеряла 955 крылатых ракет. Стоит отметить, что также ликвидированы 195620 оккупантов и много вражеской техники, в частности, 7258 боевых бронированных машин.

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