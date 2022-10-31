Зону "эвакуации" планируют расширить на 15 километров от Днепра.

Оккупационная "власть" Херсонской области решила расширить зону "эвакуации" местного населения, из-за якобы возможного применения Вооруженными силами Украины "запрещенных методов войны".

Об этом заявил гауляйтер оккупированной территории Херсонщины Владимир Сальдо.

Отмечается, что оккупанты планируют расширить зону эвакуации на 15 километров от Днепра.

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"Это касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Олешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачицкого муниципальных округов", – добавил Сальдо.

По словам гауляйтера оккупированной Херсонщины, такие действия позволят "создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований".

В то же время людям, которые согласятся на "эвакуацию", Сальдо от имени России обещает выделить по 100 тысяч рублей и жилищные сертификаты.

Оккупация Херсонщины: что известно о ситуации в области

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территорию Херсонской области от российских оккупантов. Известно, что деоккупировано уже более 90 населенных пунктов Херсонщины.

По данным Генштаба, российские оккупанты вывозят из больниц Херсона все оборудование и медикаменты. Отмечается, что продолжается так называемая "эвакуация" оккупантов с временно занятой территории Херсонской области, в том числе и медицинских учреждений.

Кроме того, председатель Херсонской городской военной администрации Галина Луговая заявила, что в оккупированном Херсоне находится большое количество личного состава армии РФ. Российских военных в городе больше, чем гражданского населения.

Ранее спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что на Херсонщине российские войска пытаются прикрыть гражданским населением перемещение своей техники на паромных переправах.

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