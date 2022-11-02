Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян во временно оккупированном Херсоне.
Как сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook, были атакованы системы ПВО врага, размещенные на стадионе "Спартак".
Именно из этих ПВО оккупанты осуществляли обстрелы Николаева, уточнил он.
Ситуация в Херсонской области - что известно
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжили "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.
Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории. Генштаб сообщает об "эвакуации" оккупационной "администрации" в Скадовск.
По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".
В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев. Хотя, по информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.
Президент Владимир Зеленский призвал не верить пропагандистам РФ о якобы намерениях покинуть город в случае наступления ВСУ. Таким образом, враг пытается создать информационный фон, чтобы запутать Украину относительно настоящих планов.