Российские войска разместили системы противовоздушной обороны на херсонском стадионе "Спартак".

Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян во временно оккупированном Херсоне.

Как сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань в Facebook, были атакованы системы ПВО врага, размещенные на стадионе "Спартак".

Именно из этих ПВО оккупанты осуществляли обстрелы Николаева, уточнил он.

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Ситуация в Херсонской области - что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжили "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.

Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории. Генштаб сообщает об "эвакуации" оккупационной "администрации" в Скадовск.

По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".

В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев. Хотя, по информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.

Президент Владимир Зеленский призвал не верить пропагандистам РФ о якобы намерениях покинуть город в случае наступления ВСУ. Таким образом, враг пытается создать информационный фон, чтобы запутать Украину относительно настоящих планов.

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