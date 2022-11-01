Самым оптимальным вариантом эксперт назвал выход ВСУ на Берислав.

Развитие событий в Херсоне определяется расположением находящихся там войск.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Есть два направления войск переброски войск туда и обратно - Антоновский мост и Каховская дамба в районе Берислава", - отметил Свитан.

Самым оптимальным вариантом эксперт назвал выход ВСУ на Берислав с целью отрезания основного потока боеприпасов и техники врага с левого на правый берег.

После чего - выход к Антоновскому мосту, чтобы насовсем изолировать противника.

"А дальше - зачистка Херсона, если россияне не примут решения оттуда уходить. С военной точки зрения, такая же логика (у россиян - ред.) есть, какая была принята по Изюму и по Лиману: То есть, уйти из правого берега", - объяснил Свитан.

При этом россияне еще могут успеть покинуть Берислав, затем - Херсон.

На вопрос ведущего, смогут ли мобилизированные остановить движение ВСУ, Свитан ответил: "Мобилизированными либо будут заполнять отошедшие на доукомплектование российские войска. Несколько последних недель они доукомплектовывают боевую часть и дальше направляют на фронт... Либо будут накачивать этими войсками определенные плацдармы для прикрытия отвода россиян. Больших проблем для продвижения украинских войск они не создадут".

Ситуация в Херсонской области - что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжили "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.

Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории. Генштаб сообщает об "эвакуации" оккупационной "администрации" в Скадовск.

По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".

В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев. Хотя, по информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.

Президент Владимир Зеленский призвал не верить пропагандистам РФ о якобы намерениях покинуть город в случае наступления ВСУ. Таким образом, враг пытается создать информационный фон, чтобы запутать Украину относительно настоящих планов.

По мнению экс-командующего армией США Бен Ходжеса, полная деоккупация Украины будет осуществлена до лета 2023 года: "Но еще перед этим, до конца этого года, ВСУ отбросят российскую армию к линии, на которой те находились в феврале. А потом начнут рассматривать необходимые шаги для подготовки к освобождению Крыма".

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