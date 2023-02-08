В следственных изоляторах арестованным стали предлагать вступить в ЧВК "Вагнер", обещая при этом закрыть уголовные дела.

Российских заключенных заставляют вступать в ряды ЧВК "Вагнер", угрожая новыми уголовными делами.

Как сообщает "Агентство", на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа.

"Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну", - заявила правозащитница Яна Гельмель.

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О подобных методах давления в колониях Пермского края также сообщила правозащитница Оксана Асауленко. В пример она привела случай заключенного, которому до освобождения оставалось пять месяцев. По словам матери мужчины, в последнем разговоре он дал ей понять, что его заставили подписать контракт с ЧВК "Вагнер".

Также источники "Агентства" сообщают, что в следственных изоляторах арестованным стали предлагать вступить в ЧВК "Вагнер", обещая при этом закрыть уголовные дела.

Оккупанты вербуют зэков для войны против Украины

Летом 2022 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал лично совершать визиты в тюрьмы, чтобы завербовать зэков ехать воевать против Украины. 6 февраля, по данным СМИ, вербовщики ЧВК "Вагнер" начали повторно призывать российских заключенных ехать на войну против Украины.

В составе ЧВК "Вагнер" воюют даже африканские наемники, которые сидели в русских тюрьмах.

Офицер ВСУ рассказывал, что российские командиры посылают зэков штурмовать украинские города без еды, потому что "заключенные просто играют роль пушечного мяса".

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