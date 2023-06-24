Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы якобы сбили вертолёт, который открыл огонь по колонне ЧВК.
"Только что вертолет открыл огонь по "гражданской" колонне. Был сбит расчетами ЧВК Вагнер", - сказал Пригожин. Никаких подтверждений своих слов он не привел.
Ранее он заявил, что Генштаб наносит удары по жилым районам. По каким именно, непонятно. Никаких подтверждений этой информации нет.
"Прямо сейчас в воздухе два борта под номером 523 и 546, которые пытаются нанести эти удары. Запомните, парни - вам родина не простит ударов по своей территории. Надо проявлять смелость и бить по территории противника, когда наша пехота двигается. Мы никому не мешаем [воевать на фронте], мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около 100 тысяч русских солдат - Герасимов и Шойгу", - заявил Евгений Пригожин в новом аудиосообщении в своем телеграм-канале.
Переворот с участием Пригожина - детали
Ранее главарь ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы якобы входят в город Ростов. Пригожин утверждает, что Герасимов отдал распоряжение бить с воздуха по "колоннам ЧВК Вагнера".
В сторону Ростова-на-Дону вылетели десятки бортов со отрядами спецназначения.