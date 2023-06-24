Ранее он заявил, что Генштаб наносит удары по жилым районам.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы якобы сбили вертолёт, который открыл огонь по колонне ЧВК.

"Только что вертолет открыл огонь по "гражданской" колонне. Был сбит расчетами ЧВК Вагнер", - сказал Пригожин. Никаких подтверждений своих слов он не привел.

Ранее он заявил, что Генштаб наносит удары по жилым районам. По каким именно, непонятно. Никаких подтверждений этой информации нет.

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"Прямо сейчас в воздухе два борта под номером 523 и 546, которые пытаются нанести эти удары. Запомните, парни - вам родина не простит ударов по своей территории. Надо проявлять смелость и бить по территории противника, когда наша пехота двигается. Мы никому не мешаем [воевать на фронте], мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около 100 тысяч русских солдат - Герасимов и Шойгу", - заявил Евгений Пригожин в новом аудиосообщении в своем телеграм-канале.

Переворот с участием Пригожина - детали

Ранее главарь ЧВК "Вагнер" заявил, что его бойцы якобы входят в город Ростов. Пригожин утверждает, что Герасимов отдал распоряжение бить с воздуха по "колоннам ЧВК Вагнера".

В сторону Ростова-на-Дону вылетели десятки бортов со отрядами спецназначения.

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