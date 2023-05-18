Зато министр обороны якобы только посещает более безопасные оккупированные города.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин пожаловался, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не принимает его приглашение в Бахмут.

Как отмечает пресс-служба Пригожина, он заявил, что город-крепость "не входит в туристические маршруты" топ-чиновников Минобороны.

"Никого из Министерства обороны на Бахмуте мы не видели, и, в принципе, Бахмут в туристические маршруты не входит", - с иронией заметил Пригожин, комментируя новость о якобы визите Шойгу в оккупированный Мариуполь.

Видео дня

Пригожин позвал Шойгу в Бахмут

Неделю назад главарь "Вагнера" Пригожин обострил конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. На этот раз он неожиданно пригласил главу Минобороны в Бахмут Донецкой области, за который идут тяжелые бои.

Он пригласил Шойгу в Бахмут публично, заявив о том, что украинские воины прорвали фланги, за которые отвечали подразделения ВС РФ.

Сегодня Пригожин заявил о якобы обнажении флангов на севере Бахмута из-за отход российских регулярных войск. В опубликованном его пресс-службой комментарии Пригожин заистерил, мол, фланги "вагнеровцев" обнажены из-за российских регулярных войск, которые якобы отошли до 570 метров на севере Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: