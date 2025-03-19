Британский аналитик Майкл Кларк считает, что энергетическое перемирие является "шатким с самого начала".

На данном этапе детали о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре в войне между РФ и Украиной еще не согласованы.

Об этом рассказал телеканалу Sky News неназванный украинский источник. Отмечается, что Украина поддерживает полное прекращение огня, но согласилась бы и на частичное.

"Пока что мы договорились в принципе о взаимном прекращении огня по энергетическим объектам, но детали еще нужно уточнить. Еще нет технических условий, и мы не решили вопрос контроля за прекращением огня, поэтому наша команда и американцы будут работать над этим", – заявил собеседник.

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В то же время британский аналитик по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк считает, что энергетическое перемирие является "шатким с самого начала". По его мнению, пока переговоры продолжаются, несмотря на разговор Трампа и Путина, энергетическая инфраструктура Украины все еще может быть мишенью для российских атак.

"В такой большой стране, как Украина, существует так много различных инфраструктурных объектов, что всегда будет спорным вопросом, какие из них можно отнести к четко определенным объектам "энергетической инфраструктуры". Следовательно, очень ограниченное прекращение огня, о котором договорились по телефону президенты Трамп и Путин, выглядит шатким с самого начала", – акцентировал Кларк.

Прекращение ударов по энергетике

Как известно, 11 марта во время переговоров с США в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, если на такой шаг пойдут и в Кремле. В России это предложение косвенно, но отклонили – Путин выдвинул ряд абсурдных требований.

18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам переговоров сообщили, что РФ согласилась на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Примечательно, что уже через несколько часов в Славянске Донецкой области частично исчез свет из-за российской атаки. Также было попадание по больнице в Сумах.

19 марта состоялся разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Издание Bloomberg сообщило, что президент Украины согласился на паузу в ударах по российской энергетике.

Сам Зеленский вскоре заявил, что американская сторона также предложила безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина также приняла это предложение.

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