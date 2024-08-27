'Предельный потолок - до 140 ракет': эксперт раскрыл цель тактики двойного удара РФ

Россиянам хватило полтора месяца для накопления ракет.

Россия двое суток подряд наносит комбинированные удары по Украине. Враг применяет ракеты и "шахеды".

Как заявил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина", цель тактики двойных ударов - максимально дезорганизовать и дезориентировать украинскую ПВО и нанести максимальный ущерб объектам, которые интересуют врага.

Как напомнил Мусиенко, перед этим последняя массированная атака произошла 8 июля. Таким образом, оккупантам хватило полтора месяца для накопления ракет.

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"Поэтому можно сказать, что с паузами от полутора до двух месяцев, их предельный потолок всего, что они могут применить - это 120-140 ракет", - сказал эксперт.

Россия атакует энергосистему Украины - последние новости

26 августа, российские оккупанты в очередной раз осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел украинских энергетических объектов. В результате во многих областях начались перебои с электроснабжением. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ситуацию в украинской энергетике после атаки россиян эксперты оценили как сложную.

27 августа заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона сообщила, что графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

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