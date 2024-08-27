Несмотря на многочисленные удары, потери оборудования оказались минимальными.

Российская Федерация 26 августа, в день массированной атаки Украины, впервые атаковала кассетными боеприпасами украинские распределительные подстанции. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Форума руководителей государственных институтов.

"Вчера, кстати, состоялись первые атаки ракетами, но это были ракеты с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции. Соответственно вчера это были десятки ракет, которыми атаковали подстанции", – сказал он.

По словам премьер-министра, несмотря на многочисленные удары, потери оборудования оказались минимальными.

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"Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования благодаря первому и второму уровню защиты", – добавил Шмыгаль.

Удар РФ по украинской энергосистеме

26 августа, российские оккупанты в очередной раз осуществили массированный ракетно-дроновой обстрел украинских энергетических объектов. В результате во многих областях начались перебои с электроснабжением. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что ситуацию в украинской энергетике после атаки россиян эксперты оценили как сложную.

27 августа заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона сообщила, что графики стабилизационных отключений будут действовать до тех пор, пока энергетикам не удастся стабилизировать работу энергосистемы.

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