Журналисты узнали, хватит ли в Раде голосов для прекращения действия Договора о дружбе с Россией

Голосов в парламенте для прекращения действия Договора о дружбе с РФ должно хватить.

Прекращать ли дружбу с агрессором, сегодня будет решать Верховная Рада.

Депутаты рассмотрят президентский законопроект о приостановке действия Договора о дружбе с Россией.

Если Рада примет закон, договор о дружбе утратит силу 31 марта 2019 года.

Отмечается, что почти все депутатские фракции готовы голосовать за прекращение действия Договора о дружбе с Россией.

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Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности. Договор заключался сроком на десять лет и его действие автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявляла другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода.

После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.

6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил решение не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которое истекает 31 марта 2019 года.

17 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО. 21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило России соответствующую ноту.

26 сентября Порошенко передал ноту генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу для распространения как официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.

3 декабря представитель президента в Рады Ирина Луценко сообщила, что президент внес в парламент законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ (№0206).