"Прилет" был в центральную часть города, о пострадавших пока не сообщается.

Российские оккупанты обстреляли центр Славянска. Степень повреждений выясняется.

Об этом сообщил председатель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook.

"Поздравление "с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем", - написал он.

Лях призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также он напомнил о том, что фото и видео результатов вражеских обстрелов публиковать нельзя, ведь так мирные жители могут нечаянно корректировать огонь оккупантов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты готовятся к наступлению в направлении Северска, Славянска, Лисичанска и Авдеевки. Противник нарастил огневой влияние и пытается прорвать оборону украинских защитников.

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