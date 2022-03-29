В результате обстрела погибли по меньшей мере три человек, более двух десятков пострадали.

Опубликовано видео попадания крылатой ракеты, выпущенной российскими террористами, в здание Николаевской облгосадминистрации (сейчас - областной военной администрации).

Видео опубликовал глава области Виталий Ким.

Ранее сообщалось, что утром 29 марта оккупанты снова ударили по Николаеву. По информации ГСЧС, в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание "произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этаж, без последующего горения". Речь идет о здании ОГА на центральной площади города. Взрывной волной выбило окна в близлежащих домах, а также витринах магазинов на улице Соборной. Известно о трех погибших и 22 пострадавших.

Как отметил Ким, такой удар может значить, что оккупанты передумали наступать на Николаев: "Потому что, по классике, если ты собираешься что-то захватывать, тебе нужен пункт управления областью, куда подведены все коммуникации, сети, связь. Они поняли, что Николаев они х*р возьмут".